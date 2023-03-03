Пет-терапевт рассказала, от каких болезней лечат кошки

Пет-терапевт Ника Могилевская рассказала, от каких болезней лечат кошки.

«Пет-терапия — это терапия с животными (от грызунов до кошек), которые настроены на общение с человеком и в силах ему помочь. Температура домашних животных выше человеческой. За счет этого эффект от их тел сродни живой грелке. Мурчание пушистых лекарей с частотой колебаний от 27 до 44 герц положительно влияет на активизацию защитно-иммунных сил человеческого организма. Собаки быстро находят общий язык с детьми, у которых трудности с социализацией. Иноходь лошади воздействует на мышцы, ездок получает хорошую разминку, даже просто катаясь верхом. Поскольку организм оздоравливается за счет особенностей иноходи лошади — покачиваний, тряски и энергетики этих необыкновенно умных животных», — приводит слова Могилевской Life.ru.