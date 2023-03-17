Пластический хирург Моргачев назвал проблемы, от которых поможет избавиться ботокс

Пластический хирург Павел Моргачев назвал проблемы, от которых поможет избавиться ботокс.

«Ботулотоксин с момента его открытия использовался для лечения разных заболеваний, вызывающих гипертонус мышц. Через некоторое время после открытия его свойств на вооружение его взяли и косметологи с пластическими хирургами. Препарат обладает свойством лечения головной боли, триггером которой нередко является гипертонус мышц. При введении препарата в область межбровья нередко получается снизить частоту приступов головной боли или вообще от неё избавиться на момент лечения», — приводит слова Моргачева Life.ru.