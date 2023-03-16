Пластический хирург перечислил 6 главных рисков липосакции

Пластический хирург Иван Черепанин предупредил о риске большой кровопотери при липосакции.

«После липосакции возможно снижение гемоглобина, поэтому мы берем на операцию с высоким уровнем гемоглобина и эритроцитов. Если пациенту предстоит большой объем удаления, то лучше разделить операцию. Также при слишком поверхностном удалении жира или оставлении тонкой прослойки кожи возможны неровности на поверхности. Кроме того, после процедуры возможен повторный набор веса», — приводит слова Черепанина Life.ru.