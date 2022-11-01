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Сегодня, 08:10

Пластический хирург рассказал, что такое «жировые ловушки»

Ольга Стрельникова
Врачи проводят операцию.
Фото Global Look Press
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Пластический хирург рассказал о проблемных местах, от которых практически невозможно избавиться.

Пластический хирург Филипп Выступец в интервью Life.ru рассказал о том, что на теле человека образуются запасы энергии в виде жировых отложений, или «жировых ловушек». Избавиться от них очень сложно, поскольку уходят они в последнюю очередь, буквально уже при состоянии анорексии.

По словам пластического хирурга, наиболее подвержены образованию «жировых ловушек» внешняя и внутренняя поверхность бедер, область галифе и над коленями, живот и бока, второй подбородок, щиколотки. Образование жира в этих местах происходит под влиянием гормонов.

В случае когда регулярные тренировки и дефицит калорий не помогают, избавиться от локализированных жировых отложений можно с помощью липосакции, заключает эксперт.

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