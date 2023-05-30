Пластический хирург Ведров заявил, что лицо стареет раньше тела из-за качества кожи

Пластический хирург Олег Ведров заявил, что лицо стареет раньше тела из-за качества кожи.

«Лицо начинает претерпевать изменения раньше, потому что качество кожи, ее толщина и эластичность тканей на лице и на теле разные. И методы борьбы со старением в этом случае тоже разные. Многие кремы, массажи и косметологические процедуры действительно эффективны для предупреждения старения кожи лица, однако использовать их лучше до первых признаков старения — только в этом случае они принесут свои плоды. Если вы своевременно по каким-то причинам не начали профилактику старения ни для лица, ни для тела, то поможет пластическая хирургия», — приводит слова Ведрова Life.ru.