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10 ноября, 15:20

Продукты, с которыми вы станете реже посещать стоматолога

Ольга Стрельникова
Прием у стоматолога.
Фото Global Look Press
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«СЭ» рассказал, что уменьшить проблемы со здоровьем зубов и полости рта помогут морепродукты, рыба, яйца, молочные продукты, орехи, цитрусовые, зелень, жесткие овощи и фрукты. Последние могут стать регулярным и полезным перекусом — пережевывание жесткой атравматичной пищи обеспечивает массаж десен и предотвращает образование зубного камня, а активное слюноотделение, омывающее ротовую полость, уменьшает численность бактерий.

Какие цитрусовые поддерживают здоровую микрофлору, а какие обладают отбеливающим эффектом, какие орехи способствуют развитию костной ткани, а какие приглушают зубную боль? Об этих и других полезных продуктах подробно читайте в материале «СЭ».

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