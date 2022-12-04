Профессиональные танцоры рассказали, как держать себя в форме

Сегодня, 10:30
Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что занятия танцами могут быть полноценной альтернативой фитнесу и изнуряющим занятиям в тренажерном зале. Они улучшают кровообращение, эффективно помогают избавиться от лишнего веса и поддерживать мышцы всего тела в тонусе.
Кому подойдут занятия танцами, в чем их преимущество, и сколько энергии можно потратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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