Профессиональный спортсмен объяснил, что понадобится начинающему лыжнику

Триатлет, основатель лыжных и велогонок Владимир Пименов в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что начинающему лыжнику необходимо озаботиться приобретением лыж, лыжных ботинок, креплений и лыжных палок. Однако, помимо основного, специалист отметил еще ряд аксессуаров, которые сделают занятия спортом комфортными и приятными.

«Для получения максимального удовольствия от катания на беговых лыжах обзаведитесь лыжной шапочкой и перчатками, которые не промокают. Для хранения и переноски лыж вам могут понадобиться чехол или лыжные стяжки», — дал совет Владимир Пименов.

Как правильно выбрать необходимое новичку, стоит ли обращать внимание на бренды, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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