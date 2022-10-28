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Сегодня, 13:45

Профессор рассказал, как уберечь себя от особо опасных заболеваний кишечника

Ольга Стрельникова
Заболевания желудочно-кишечного тракта.
Фото Global Look Press
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Профессор назвал способы защититься от онкологии кишечника и других опасных заболеваний.

Профессор и руководитель НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Сергей Ачкасов рекомендовал соблюдать правила здорового образа жизни, гигиены и правильного питания, чтобы предотвратить проблемы с кишечником, которые являются самыми частыми заболеваниями у россиян. «Профилактика развития многих заболеваний желудочно-кишечного тракта — все тот же здоровый образ жизни: сбалансированное питание, предупреждение запоров, умеренные регулярные физические нагрузки и соблюдение гигиенического режима, — отмечает профессор. — Также важно своевременно обращаться к колопроктологу при появлении первых тревожных симптомов».

Заболевания кишечника весьма разнообразны и не всегда сразу о себе заявляют. Самый опасный из них — рак толстой кишки. Из не относящихся к онкологии особенно распространены синдром раздраженного кишечника, язвенный колит и геморрой.

Если у вас появились определенные беспокойства, лучше не затягивать и обратиться к врачу. Одной из мер предотвращения проблем с кишечником является регулярный осмотр у проктолога.

Здоровье
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