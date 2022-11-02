Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Видео
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:00

Психиатр назвал опасным постоянное чтение новостей

Ольга Стрельникова
Telegram Новости

Врач-психиатр Александр Федорович заявил изданию «Информинг», что регулярное чтение новостных лент приводит к развитию панических атак, тревоги, потере аппетита и желания что-либо делать. Доходит до обращения к специалистам.

Пристальный интерес к новостям является первым звоночком, когда стоит задуматься, что на первом месте должна быть собственная жизнь, а не проблемы политики, экономики и прочих сфер. Следующая стадия отмечается тем, что человек осознает проблему, но не в состоянии не смотреть новости.

Если же дошло до того, что описываемые в средствах массовой информации события приводят к ухудшению качества жизни, настроения, апатии, бессоннице, пришло время обратиться к врачу.

Здоровье
1
Читайте также
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Врач рассказал, как сказывается на здоровье систематический недосып

Американские медики спасли пациентку с редким заболеванием, похожим на обычную сыпь