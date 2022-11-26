Психиатр объяснил, как отличить депрессию от плохого настроения

Врач-психиатр Игорь Лазарев рассказал «СЭ», какие бывают симптомы при депрессии.

Депрессия — клиническое понятие. И плохое настроение не равно депрессии. Эмоциональный упадок бывает у всех. А депрессия обычно включает в себя три составляющих:

сниженное настроение не менее двух недель;

физическую скованность;

мыслительную заторможенность, когда сложно сконцентрироваться и даже иногда думать.

Иногда плохое настроение может сочетаться с повышенным чувством вины. Также бывают и физиологические симптомы при депрессии: сухость во рту, изменение зрачка, проблемы со стулом. Врач оценивает все в комплексе: сколько это длится, была ли раньше депрессия, есть ли физиологические симптомы.

«Если вы замечаете, что плохое настроение затягивается на две недели или месяц, есть физиологические проблемы, то лучше обратиться к психотерапевту. Потому что если правильно подобрать лечение, это можно быстро устранить. Психотерапия помогает научиться работать с эмоциями вместо того, чтобы их подавлять», — объяснил эксперт.