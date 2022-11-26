Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

26 ноября, 13:30

Психиатр объяснил, как отличить депрессию от плохого настроения

Мария Куцубеева
Корреспондент
Фото Изображение от Freepik
Telegram Дзен

Врач-психиатр Игорь Лазарев рассказал «СЭ», какие бывают симптомы при депрессии.

Депрессия — клиническое понятие. И плохое настроение не равно депрессии. Эмоциональный упадок бывает у всех. А депрессия обычно включает в себя три составляющих:

  • сниженное настроение не менее двух недель;
  • физическую скованность;
  • мыслительную заторможенность, когда сложно сконцентрироваться и даже иногда думать.

Иногда плохое настроение может сочетаться с повышенным чувством вины. Также бывают и физиологические симптомы при депрессии: сухость во рту, изменение зрачка, проблемы со стулом. Врач оценивает все в комплексе: сколько это длится, была ли раньше депрессия, есть ли физиологические симптомы.

«Если вы замечаете, что плохое настроение затягивается на две недели или месяц, есть физиологические проблемы, то лучше обратиться к психотерапевту. Потому что если правильно подобрать лечение, это можно быстро устранить. Психотерапия помогает научиться работать с эмоциями вместо того, чтобы их подавлять», — объяснил эксперт.

Важно уметь справляться со&nbsp;стрессом. Как справиться с тревожностью? 3 важных совета от психолога

Здоровье
1
0
Читайте также
Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту
Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нарколог перечислил натуральные продукты для бодрости

Офтальмолог назвала 5 причин покраснения глаз