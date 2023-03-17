Психолог дала инструкцию, как перестать быть жертвой в отношениях

Психолог Ирина Барбат рассказала, как нужно действовать, чтобы выйти из абьюзивных отношений.

«Первым шагом в правильном направлении является понимание того, почему вы стали жертвой в ваших отношениях. Если чувствуете, что партнер постоянно вас оскорбляет или рушит самооценку, то важно обсудить с ним свои ожидания. Если ваши отношения портят жизнь, то не бойтесь оставить их. Быть жертвой — значит оставаться в связи с человеком, который только ухудшает ваше состояние. Жертвами в отношениях становятся люди, которые не знают своих сильных сторон. Найдите то, что любите делать и в чем хороши. Если находитесь в ситуации, когда чувствуете, что партнер вас изолирует от окружения, то важно найти друзей. Развивайте свои социальные связи. Найдите любовь к себе, и тогда вы сможете сделать здоровый выбор в жизни и ваши отношения будут приносить радость и удовлетворение», — приводит слова Барбат Life.ru.