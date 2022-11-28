Психолог дала советы, как справиться с тоской по дому

28 ноября, 20:45
Психолог Надежда Пожарова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что справиться с тоской по дому, можно, если окружить себя вещами, создающими ощущение родного дома, и включить в рацион любимые блюда, которые вы привыкли там есть. Специалист рекомендует заняться спортом, чтобы отвлечься, или привычным делами, а также найти хобби по душе. Можно обсудить эту проблему с близким вам человеком, рекомендует психолог.
Как выражается тоска по дому, с чем это связано, и какие еще есть способы с этим справиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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