Психолог дала советы родителям, как выходить из новогодних каникул

Специалист отметила, что не стоит сильно загружать детей с первых дней учебы.

Агентство «Москва» привело рекомендации доцента кафедры педагогической психологии имени профессора Гуружапова МГППУ Анны Адаскиной. Эксперт посоветовала в первое время после каникул позволить школьникам продолжать заниматься любимыми делами, а не загружать их учебой. Адаптация происходит индивидуально, в среднем в течение пары недель.

«Если есть возможность, желательно организовать учебу так, чтобы первая неделя после каникул была не слишком загружена. Например, отказаться на это время от посещения дополнительных занятий или репетиторов. Чтобы переход от праздников происходил более мягко, хорошо бы продлить праздничные мероприятия: прогулки, посещение интересных мест, походы в гости», — пояснила профессор.

Сделать этот период более комфортным, по словам Анны Адаскиной, поможет смена обстановки. «Даже небольшие перемены в организации пространства помогают настроиться на новый учебный этап. Но самое большое значение играет поддержка со стороны родителей», — добавила специалист.