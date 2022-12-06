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Сегодня, 20:15

Психолог назвал 10 вещей, о которых нельзя рассказывать родственникам

Иван Шитик
Корреспондент
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Клинический психолог Джошуа Коулмэн рассказал о вещах, о которых не стоит рассказывать даже родственникам, сообщает Life.ru.

1. Проблемы в отношениях;

2. Зарплата и траты;

3. Чужие секреты;

4. Вредные привычки;

5. Подробности личной жизни;

6. Планирование беременности;

7. Секреты одного из родственников;

8. Планы на будущее;

9. Планы на отпуск;

10. Ошибки прошлого.

Ведь проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а кто-то попытается использовать ваши секреты в своих целях.

Источник: https://life.ru/p/1542933
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