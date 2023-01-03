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Сегодня, 20:30

Психолог назвала дозу алкоголя, которая может вызвать депрессию уже к концу новогодних праздников

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Депрессия.
Фото Global Look Press
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Психолог Галина Руснак посоветовала выделить минимум три безалкогольных дня на новогодних каникулах.

«Если выпивать в новогодние праздники каждый день даже по бокалу вина, то чувство апатии настигнет ближе к Рождеству. Многие думают, что шумные компании и гости защитят от плохого настроения, но это не так. Чувство вины за напрасно потраченное время будет накапливаться и мучить особенно ответственных людей, привыкших много работать. Поэтому лучше позволить себе выпить больше бокала, но выделить для этого всего несколько дней. Именно поэтому я рекомендую заранее распланировать новогодние каникулы и выделить минимум три безалкогольных дня. Желательно внести в график спортивные мероприятия и прогулки на свежем воздухе», — приводит слова Руснак Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1549814
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