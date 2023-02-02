Психолог назвала фразы, которые повзрослевшие дети никогда не должны говорить родителям-старикам

Психолог Олеся Иневская назвала фразы, которые повзрослевшие дети никогда не должны говорить родителям-старикам.

«Когда взрослый ребенок сталкивается со своим праведным гневом, чаще всего он обрушивает его на родителей. Нет особого смысла доказывать старикам, что они были ужасными родителями. Для большинства слова «ужасный(ая) отец/мать» звучат как «ужасный человек, который, несмотря на 20-летние старания, не справился». Родители начинают защищаться, потому что большинство из них правда старались, — не берем случаи с психически нездоровыми или зависимыми людьми. Идеального детства не существует. Нельзя говорить такие фразы как: «я тебя ненавижу», «вы мне ничего не дали», «зачем ты меня родила», «это вы во всем виноваты». Не стоит забывать, что каждый человек имеет право на чувства и на выражение этих чувств. И если не высказываться, можно застрять в этом гневе, а не в проживании его. Невысказанность блокирует чувства и поведение, человек думает, что не имеет права на это, а он имеет право», — приводит слова Иневской Life.ru.