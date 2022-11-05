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Сегодня, 16:00

Психолог назвала три необычных практики, которые могут помочь сберечь ментальное здоровье

Иван Торопцев
Корреспондент
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Психолог и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Олеся Толстухина назвала три способа, при которых можно повлиять на свое состояние в критической или панической ситуации.

Первый метод, предложенный экспертом — воспитание в себе привычки ментализации. Это способность представлять свое состояние на уровне сознания и состояния других людей.

«Так вы анализируете свое состояние в данной конкретной ситуации. Такая практика позволяет увидеть те «рельсы», по которым обычно катится наше сознание, распознать шаблоны. Практика помогает обнаружить, что какие-то мысли уже несостоятельны и неполезны вам самим. Вы научитесь слышать и понимать себя и других людей», — приводит Life.ru слова Толстухиной.

Второй метод — «включение» в физическую активность, практика переключения с переживаний на простые действия. По словам психолога, один и тот же нейрон в организме человека может отвечать как за распознавание музыки, так и за рутинные действия. Сосредотачиваясь на той или иной деятельности, человек автоматически смещает фокус внимания с тревожных мыслей.

Третий метод — медитация как дыхательная расслабляющая практика. Толстухина отметила, что эта техника помогает восстановить баланс вегетативной нервной системы.

Кроме того, психолог добавила, что важно не забывать о правильном питании.

Источник: https://life.ru/p/1494025
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