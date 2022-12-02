Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:00

Психолог объяснил, почему россияне все раньше начинают подготовку к Новому году

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский объяснил, почему россияне с каждым годом начинают все раньше готовиться к Новому году.

«Я считаю, что люди стали больше нуждаться в ощущении праздника. По российской традиции Новый год начинают встречать и ждать заранее, с начала декабря всегда было предновогоднее настроение. Ну, в этом году уже в конце ноября разговоры пошли про Новый год, потому что ожидание праздника — это прекрасно. Может быть, в некоторых случаях не столь прекрасно, как сам праздник, но вот эта атмосфера предвкушения нравится людям», — приводит Life.ru слова Зберовского.

По словам эксперта, сейчас люди острее, чем обычно, нуждаются в предвкушении праздника и позитивных эмоциях.

Ранее психолог Елена Ярикова рассказала, как избежать нервной перегрузки.

Источник: https://life.ru/p/1542897
2
2
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врачи рассказали, в каких случаях нужно удалять аденоиды у ребенка