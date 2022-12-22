Психолог объяснила, как определить у себя депрессию

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Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что говорить о развившейся депрессии могут девять признаков. Среди них изменение эмоционального фона и аппетита, снижение иммунитета, нарушение сна и концентрации, ощущение безысходности, обесценивание собственных достижений, чувство вины и мысли о суициде. Также могут отмечаться индивидуальные симптомы, к примеру, снижение мотивации или упадок сил.
Как чувствует и ведет себя человек в депрессии и можно ли это исправить, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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