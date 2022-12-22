Психолог объяснила, как определить у себя депрессию

Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что говорить о развившейся депрессии могут девять признаков. Среди них изменение эмоционального фона и аппетита, снижение иммунитета, нарушение сна и концентрации, ощущение безысходности, обесценивание собственных достижений, чувство вины и мысли о суициде. Также могут отмечаться индивидуальные симптомы, к примеру, снижение мотивации или упадок сил.

Как чувствует и ведет себя человек в депрессии и можно ли это исправить, читайте в полной версии материала в «СЭ».