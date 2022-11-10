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10 ноября, 14:30

Психолог объяснила, как подготовить ребёнка к визиту к врачу

Иван Шитик
Корреспондент
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Клинический психолог Арина Кейро рассказала, что при подготовке ребенка к визиту к врачу важно учесть педагогический аспект вопроса.

Дело в том, что взрослые, как правило, внушают ребенку осторожность по отношению к незнакомцам, однако в то же время ведут его к специалисту, с которым малыш увидится в первый раз.

«В итоге ребенок теряет понимание правильности его поведения, иными словами, как говорят психологи, происходит поведенческая дезориентация. Очень полезно показать ребенку мультфильмы, фильмы, где доктор не предстает злым антагонистом, а добрым и заботливым. Также важно поговорить с детьми, рассказать о том, что причин для страхов нет, и привести примеры, мол, так делают все дети», — отметила Кейро Life.ru.

В этом вопросе также важен образ доктора, который родители обрисовали ребенку. Как заметила эксперт, если взрослые будут убеждать малыша, что он встретит в больнице безобидного врача, а на самом деле там окажется грозный человек, то ребенок в итоге будет бояться. Это будет выглядеть как обман со стороны родителей и дополнительный плюс к фобии.

При этом если сам взрослый боится врачей, то не стоит показывать этот страх детям, подчеркнула специалист.

Источник: https://life.ru/p/1537938
Здоровье
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