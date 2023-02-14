Психолог объяснила, почему даже одиноким нужно отмечать День влюбленных

Психолог Владлена Ракша посоветовала отмечать День влюбленных даже одиноким.

«Когда человек находится не в отношениях, в День всех влюбленных в нем могут проявляться страх одиночества, травмы отвержения, обиды, переживания прошлых отношений, расставаний, неразделенной любви. В этот момент человек закрывается именно от своих чувств, а не от праздника. Чтобы помочь себе, и нужно отмечать Валентинов день. Написать валентинку «обидчику», который ранил, но не отправлять адресно, а торжественно сжечь, отпустив и прожив свои чувства. Окружить себя любовью в этот день: купить цветы, сводить в ресторан, нарядиться, купить себе подарок», — приводит слова Ракши Life.ru.