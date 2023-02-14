0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:20

Психолог объяснила, почему даже одиноким нужно отмечать День влюбленных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Психолог Владлена Ракша посоветовала отмечать День влюбленных даже одиноким.

«Когда человек находится не в отношениях, в День всех влюбленных в нем могут проявляться страх одиночества, травмы отвержения, обиды, переживания прошлых отношений, расставаний, неразделенной любви. В этот момент человек закрывается именно от своих чувств, а не от праздника. Чтобы помочь себе, и нужно отмечать Валентинов день. Написать валентинку «обидчику», который ранил, но не отправлять адресно, а торжественно сжечь, отпустив и прожив свои чувства. Окружить себя любовью в этот день: купить цветы, сводить в ресторан, нарядиться, купить себе подарок», — приводит слова Ракши Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1558508
5
Обсудить
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, чем Рианне может грозить наступившая сразу после родов беременность

Названо 5 привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще