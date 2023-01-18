Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:30

Психолог рассказал, почему не стоит бороться с синдромом самозванца

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Специалист объяснил, как это использовать себе на пользу.

Спортивный психолог, коуч, руководитель Института НЛП в Санкт-Петербурге Аркадий Бондарь в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что бороться с синдромом самозванца нет необходимости — с помощью него можно добиться больших побед. «Ощущение самозванца часто возвращает нас в ощущение новичка, а в этом очень много энергии, которая позволяет быть более собранным, сохранять новизну ощущений, иметь постоянный интерес, испытывать драйв, двигаться быстрее остальных, избавиться от замыленности и предлагать новые, оригинальные решения, иметь больше сомнений, а значит, правильно работать с рисками и более точно выверять информацию, — заявил эксперт. — Важно сохранить ощущение новичка — освоив одну технику, достигнув в чем-то совершенства, ты начинаешь осваивать новую, а значит, снова становишься новичком».

Главная задача, по словам Аркадия Бондаря, перевести ощущение «я самозванец, я никчемен, другие лучше меня» в конструктив: «я самозванец, и я сам себя признаю». Это можно делать самостоятельно с помощью различных психотехник или же прибегнуть к помощи психологов.

Аркадий Бондарь посоветовал правильно показывать себя вначале, чтобы вас воспринимали как свежую кровь, а не «он ест наш хлеб». Также важно находить баланс между тонусом и расслабленностью. Гипертонус, который происходит от синдрома самозванца, может приводить к усталости, но отсутствие этого тонуса (конкуренция, необходимость показывать себя) тоже вредно. «Чтобы научиться справляться со стрессом, в том числе вызванным синдромом самозванца, надо регулярно испытывать его. Например, кататься по соревнованиям, чтобы доказывать самому себе: «А не самозванец ли я?» — завершил психолог.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
2
1
Читайте также
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Москвичам рассказали, когда закроются катки в этом году

Ученые выяснили, как предотвратить диабет