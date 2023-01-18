Психолог рассказал, почему не стоит бороться с синдромом самозванца

Специалист объяснил, как это использовать себе на пользу.

Спортивный психолог, коуч, руководитель Института НЛП в Санкт-Петербурге Аркадий Бондарь в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что бороться с синдромом самозванца нет необходимости — с помощью него можно добиться больших побед. «Ощущение самозванца часто возвращает нас в ощущение новичка, а в этом очень много энергии, которая позволяет быть более собранным, сохранять новизну ощущений, иметь постоянный интерес, испытывать драйв, двигаться быстрее остальных, избавиться от замыленности и предлагать новые, оригинальные решения, иметь больше сомнений, а значит, правильно работать с рисками и более точно выверять информацию, — заявил эксперт. — Важно сохранить ощущение новичка — освоив одну технику, достигнув в чем-то совершенства, ты начинаешь осваивать новую, а значит, снова становишься новичком».

Главная задача, по словам Аркадия Бондаря, перевести ощущение «я самозванец, я никчемен, другие лучше меня» в конструктив: «я самозванец, и я сам себя признаю». Это можно делать самостоятельно с помощью различных психотехник или же прибегнуть к помощи психологов.

Аркадий Бондарь посоветовал правильно показывать себя вначале, чтобы вас воспринимали как свежую кровь, а не «он ест наш хлеб». Также важно находить баланс между тонусом и расслабленностью. Гипертонус, который происходит от синдрома самозванца, может приводить к усталости, но отсутствие этого тонуса (конкуренция, необходимость показывать себя) тоже вредно. «Чтобы научиться справляться со стрессом, в том числе вызванным синдромом самозванца, надо регулярно испытывать его. Например, кататься по соревнованиям, чтобы доказывать самому себе: «А не самозванец ли я?» — завершил психолог.