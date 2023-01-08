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Сегодня, 15:30

Психолог рассказала, к каким проблемам со здоровьем может привести нелюбимая работа

Мария Гусева
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Руководитель психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Татьяна Исраелян сообщила, что нелюбимая работа может привести к неприятным последствиям. Например, она может стать причиной развития выгорания.

Выгорание характеризуется отторжением от работы, нежеланием выполнять задачи вплоть до физического дискомфорта, плохим настроением, упадком сил, снижением концентрации внимания, высокой утомляемостью и даже снижением иммунитета.

«Нелюбимая работа может привести к росту стресса и тревоги, что влияет на состояние организма. Развивается бессонница, может измениться пищевое поведение, снижается концентрация внимания. Также стресс может спровоцировать развитие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, шаблонно воспринимаемых как помогающих расслабиться», — цитирует Life.ru Исраелян.

Специалист отметила, что из-за нелюбимой работы может теряться понимание целей выполнения тех или иных задач, ценности результата, может возникнуть ощущение, что работа не приносит пользы.

Источник: Life.ru
Здоровье
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