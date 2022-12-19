Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:30

Психолог рассказала, как доработать до Нового года

Telegram Дзен

Психолог Кристина Ивкова рассказала, как сохранить мотивацию к работе в преддверии Нового года.

По словам специалиста, при возникновении стресса нужно остановиться и поговорить с самим собой о внутреннем состоянии, это поможет восстановить баланс.

«Главным критерием избавления от тяжелых мыслей является навык саморефлексии, то есть умение отслеживать свои мысли и чувства. Для этого можно вести дневник эмоций», — цитирует врача Life.ru.

Помимо этого, психолог советует записывать свои мысли и даже сделать массаж ушей. Ивкова советует аккуратно помассировать ухо в середине его верхней трети.

Источник: https://life.ru/p/1546652
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
TAC указал на невозможность дальнейшего сокрытия Западом правды о положении ВСУ
Голосование Маска о его уходе с поста главы Twitter завершилось
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Названы самые вредные сочетания продуктов, которые могут вызвать гастрит и отравление

Врач объяснил, чем полезны кедровых орешки