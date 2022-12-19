Психолог рассказала, как доработать до Нового года

Психолог Кристина Ивкова рассказала, как сохранить мотивацию к работе в преддверии Нового года.

По словам специалиста, при возникновении стресса нужно остановиться и поговорить с самим собой о внутреннем состоянии, это поможет восстановить баланс.

«Главным критерием избавления от тяжелых мыслей является навык саморефлексии, то есть умение отслеживать свои мысли и чувства. Для этого можно вести дневник эмоций», — цитирует врача Life.ru.

Помимо этого, психолог советует записывать свои мысли и даже сделать массаж ушей. Ивкова советует аккуратно помассировать ухо в середине его верхней трети.