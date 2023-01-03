Психолог рассказала, как начать «новую жизнь» в новом году

Психолог Евгения Морозова в интервью «Мосленте» рассказала, что потребность начать «новую жизнь» возникает, когда жизненный опыт человека не удовлетворяет его запросы и потребности. В этом случае нужно проанализировать прошедший год и выявить хорошие моменты. Их важно зафиксировать, чтобы взять в новую жизнь.

Далее психолог рекомендует перейти к постановке четких целей. Необходимо подробно расписать все свои шаги. «Большая ошибка заключается в том, что иногда мы думаем, что цель, которую мы хотим воплотить в реальность, сама по себе придет в нашу жизнь. Но это не так, это путь, который нужно прописать и действовать согласно плану», — пояснила Евгения Морозова.

По словам специалиста, важно выявить внешние и внутренние ресурсы. Внешние ресурсы — это ближайшее окружение. Внутренние ресурсы — это знания о себе, своем характере, представления о том, как ранее были достигнуты другие цели. Все это в комплексе поможет создать счастливую жизнь и не начинать ее каждый раз заново.

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