Психолог рассказала, как подвести итоги года и не впасть в депрессию

Психолог Светлана Назоева рассказала, как правильно подвести итоги года и не впасть в депрессию.

По ее словам, для этого необходимо вспомнить все позитивные моменты за последние 12 месяцев, не стесняться хвалить себя, не ругать себя за несдержанные обещания и не сравнивать себя с другими.

«Дело здесь не в том, что кто-то достигает, пока вы «сидите на печи», а в том, что все мы, современное общество, давно стали заложниками культуры достигаторства. Поэтому если ваши результаты не измеряются числом заработанных миллионов, то это не значит, что год для вас был пустым, а вы неудачник. Помните, вам не надо конкурировать со всем миром», — приводит Life.ru слова Назоевой.

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