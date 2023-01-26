Психолог рассказала о недетских проблемах персонажей «Чебурашки»

Несмотря на общее настроение и внешний вид, художественный фильм «Чебурашка» поднимает ряд недетских тем для взрослой аудитории, считает клинический психолог Арина Кейро.

К примеру, не имеющая возможности часто видеться с внучкой Соней Римма потакает желаниям девочки, упуская правильный вектор воспитания.

«Она нарушает воспитательную деятельность ребенка с раннего детства, и, соответственно, здесь имеет место некий эгоизм. Бесспорно, что персонаж бабушки отражает максимальное стремление уложиться в эти две недели, когда ей дают видеться с ребенком на фоне испорченных отношений с сыном. Очень контрастно прозвучала ее фраза: «Мне нужно было заниматься сыном, а не карьерой», — приводит слова психолога Life.ru.

При этом есть в доме еще один «потакающий» персонаж — работник Ларион. Даже подлыми методами он старается угодить хозяйке, что, по словам Кейро, может идти из детства.

«Здесь тоже идут факторы из детства — почему человек так себя ведет. Как показывает практика, во всех сказках и реалиях жизни все встает на свои места, все подводные камни всплывают. Как говорится в наших сказках, добро побеждает зло», — добавила специалист.

Не без проблем и семья Гены: дочь Татьяна, внук Гриша и зять Анатолий, который пытается воссоединить родных. Татьяна сталкивается с предательством родного отца, который не справился с потерей жены и отдал дочь в другую семью.

Гена тоже осознал свою ошибку и пытается все исправить, быть рядом с дочкой. С точки зрения психологии поучительным является то, что именно ответственность и преданность, отображенные в Чебурашке, спасают людей и открывают им истину.

«Здесь я бы выделила два момента, которые объединены общей фразой, когда он отдавал ребенка и когда отдавал персонажа Чебурашку, предавая друга. Фраза звучала так: «Так будет лучше!» Здесь нет и тени заботы, что так действительно «может быть лучше», но скорее перекладывание ответственности на других людей. Он хотел исправить ситуацию в семье, наступая на те же грабли. Поэтому эта аллегория на самом деле звучит так: «Так будет легче не для кого-то, а для себя», — сказала Арина Кейро.

Психолог также отметила, что образ Чебурашки подсказывает, что не нужно «ограничиваться думами», стоит буквально видеть сердцем. По ее словам, важно концентрироваться не на допущенных ошибках, а на том, как их исправить.