Психолог рассказала о влиянии стресса на интимную жизнь россиян

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», показал повышенную тревожность у россиян. Фармацевтические компании также отметили увеличение спроса на седативные препараты и антидепрессанты.

Психолог Оксана Васильева прокомментировала ситуацию: «На фоне длительной тревожности может появиться много негативных симптомов: ночная бессонница и сонливость днем, навязчивые мысли, скачки давления ощущение нехватки воздуха, нарушения пищеварения, раздражительность, апатия, снижение концентрации внимания, головные боли, а также снижение либидо и половая дисфункция».

Половая дисфункция проявляется независимо от пола. На мужчин постоянная тревожность и зацикленность на определенной информации сказывается снижением либидо. Чаще всего им приходится переживать негативные эмоции внутри себя, держать все под контролем. Определение «настоящего мужчины» вынуждает сохранять определенный образ и поведение, в том числе и в интимной сфере. Но именно там и сложно что-то контролировать в состоянии хронического стресса и усталости.

Женщин в выражении эмоций не ограничивают. Однако даже возможность проговорить проблему в ситуации неопределенности ее не решает. Отсутствие чувства безопасности и защищенности не только снижает либидо, но и может привести к нарушению менструального цикла и нанести прямой вред женскому здоровью.