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12 декабря, 15:10

Психолог рассказала, почему взрослые люди грызут ногти

Виктория Кравченко
Ногти.
Фото Global Look Press
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Психолог Яна Аурова рассказала, почему взрослые люди грызут ногти от стресса. Это может быть связано с сосательным рефлексом в детстве.

«Это успокаивает, это еще один рефлекс срабатывает. Если человек живет в стрессе, неважно в каком возрасте, он может опять про это «вспомнить». Если на уровне мозга, то образуется нейронная цепочка — связь о том, как можно себя быстро успокоить, срабатывает молниеносно», — объяснила она Life.ru

Избавиться от вредной привычки могут помочь массажи или таблетки.

Источник: https://life.ru/p/1545050
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