Психолог рассказала, почему взрослые люди грызут ногти

Психолог Яна Аурова рассказала, почему взрослые люди грызут ногти от стресса. Это может быть связано с сосательным рефлексом в детстве.

«Это успокаивает, это еще один рефлекс срабатывает. Если человек живет в стрессе, неважно в каком возрасте, он может опять про это «вспомнить». Если на уровне мозга, то образуется нейронная цепочка — связь о том, как можно себя быстро успокоить, срабатывает молниеносно», — объяснила она Life.ru

Избавиться от вредной привычки могут помочь массажи или таблетки.