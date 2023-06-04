Психолог развеяла миф о формировании новой привычки за 21 день

Энергопрактик Юлия Погребинская назвала три способа улучшить качество жизни.

«Кто-то утверждает, что привычка нарабатывается в течение 21 дня, но это не совсем так. Большинство новых навыков требуют гораздо больше времени (от трех месяцев) — тогда появляется системность. В первую очередь это связано с инертностью физического тела, которое гораздо позже реагирует на наши команды. В связи с этим быстрые результаты во взрослом возрасте — иллюзия. Как правило, мы бросаем начатое, если не видим мгновенного эффекта. Для того чтобы сделать полезную привычку своим образом жизни, в первую очередь необходимо ставить ее в свое расписание на регулярной основе. Не ориентировочно «на этой неделе» или «в свободное время в среду», а «в среду в 10:00». Это очень дисциплинирует и помогает встраивать новое дело в существующий порядок вещей. Кроме того, специально выделенное время подтверждает равную важность нарабатываемой привычки со всеми другими, уже сформированными действиями», — приводит слова Погребинской Life.ru.