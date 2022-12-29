Психолог рекомендовала заранее знакомить детей с кабинетом стоматолога

Клинический психолог Арина Кейро рекомендовала заранее знакомить детей с кабинетом стоматолога.

«Бывают моменты, когда взрослые люди сами боятся визитов к стоматологам, а это проецируется на детях. Поэтому настоятельно рекомендую создать благоприятную обстановку», — сказала она Life.ru.

Эксперт посоветовала организовать ребёнку экскурсию в стоматологический кабинет и показать ему, что всё не так страшно, как он представляет. Это позволит ему привыкнуть и адаптироваться.

Кроме того, психолог считает, что ребенку нужно рассказать положительные примеры посещения врача из своей жизни или ровесников чада. Она отметила, что это действенные приёмы, которые направлены на минимизацию переживаний и формирования фобий.

Важным пунктом является и уверенность родителя в клинике и докторе, услугами которых планируется воспользоваться. Кейро подчеркнула, что обстановка в медучреждении значительно влияет на благоприятную оценку ребёнком действительности. Но главное, отметила она, — стремление к честности.