Психологи назвали причины лени

Бизнес-психолог Станислав Самбурской и бизнес-коуч Анна Жюсталь в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что наиболее частыми причинами лени и прокрастинации (откладывания дел на потом) могут быть такие причины, как страх неудачи, отсутствие мотивации и депрессия.

Нежелание что-то делать также появляется при выгорании из-за повышенных эмоциональных или физических нагрузок. Причина может крыться и в соматических заболеваниях.

Как победить психологические причины и, что делать, если виновата все же физиология, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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