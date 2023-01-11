Психосоматолог объяснила, почему нельзя сравнивать ребенка с другими детьми

Сегодня, 22:00
Психосоматолог Екатерина Тур в эксклюзивной беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Сальниковой рассказала, что сравнивая своего ребенка с кем-либо, особенно с другими детьми, вы формируете у него враждебное отношение к окружающему миру.
К фразам-сравнениям можно отнести выражения вроде: «Ваня уже кашу съел, а ты еще копаешься», «У всех нормальные дети, а ты всегда...», «У тети Маши Петя учится на пятерки, а ты...».
По словам эксперта, ребенок в это время слышит: «Я буду любить тебя, только если ты будешь хорошим (послушным, тихим, аккуратным и т. д.)».
Какие еще фразы не стоит применять к своим детям и почему, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!