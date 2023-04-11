Психотерапевт раскрыл шесть приемов, которые уложат прокрастинацию на лопатки

Психиатр Кристина Вирт заявила, что прокрастинация живет в голове и не может физически сковать руки.

«Как правило, при необходимости что-то сделать у человека возникает страх не справиться, переживания, что это будет слишком долго, сложно. Приходит решение, что дело можно отложить. И чем больше человек его откладывает, тем сложнее и глобальнее оно становится и тем чаще приходится прокрастинировать, — круг замыкается. Во-первых, следует выяснить, для чего выполнять задание, к какому результату оно приведет, и при появлении первых прокрастинирующих мыслей можно переносить внимание на мысли об этом результате. Во-вторых, прокрастинация — это всего лишь мысли. Они не могут физически сковать руки и ноги человека, запретить выполнять то, что должно. В-третьих, разрешите себе выполнять вызывающее такую реакцию действие в течение всего 10-20 минут. В-четвертых, выполнение задания лучше сочетать с чем-то приятным. В-пятых, если не выполняете необходимого задания, то не делайте ничего. Вообще. А не делать совсем ничего достаточно скучно и сложно, поэтому «руки зачешутся» приступить к тому, из-за чего прокрастинируете. И последнее. Не забудьте похвалить и вознаградить себя за выполнение необходимого задания», — приводит слова Вирт Life.ru.