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Сегодня, 13:10

Пульмонолог рассказал, о чем свидетельствует одышка

Ольга Стрельникова
Трудности с дыханием могут быть симптомом серьезных проблем.
Фото Global Look Press
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Врач-пульмонолог Олег Абакумов в интервью news.ru рассказал, что одышка может быть симптомом проблем сердечно-сосудистой системы. К ним относятся анемия (железо помогает усваиваться кислороду) и тромбоз. Последний может сопровождаться болью в груди и кровохарканьем.

«При обнаружении нарушений проведите КТ груди с контрастом, — рекомендует врач. — Некоторые народные целители рекомендуют лечить одышку надуванием шариков. Но если за одышкой скрывается болезнь какого-то органа, шариками проблему не решить. Проблема, напротив, может только усугубиться».

Спровоцировать одышку, по мнению специалиста, может иммобилизация, из-за которой возникает атрофия мышц и диафрагмы. Избавиться от такого рода одышки несложно, достаточно увеличить уровень физической активности. Также стоит уделить внимание дыхательным упражнениям, они ускорят процесс восстановления.

Чтобы исключить наличие астмы, хроническую обструктивную болезнь легких и фиброз, нужно провести КТ. Если одышка не сопровождается кашлем и хрипами, присутствуют отеки и повышенное давление, это может говорить о сердечной недостаточности. В этом случае Олег Абакумов рекомендует не медлить и провести ЭКГ и УЗИ сердца.

Здоровье
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