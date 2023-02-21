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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:55

Пять советов от психолога, как порадовать, а не расстроить подарком на 23 Февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Психолог Галина Руснак объяснила, как выбрать идеальный подарок на 23 Февраля.

«Первое — интересуйтесь своим возлюбленным и слушайте его. Следите, как вторая половина реагирует на те или иные вещи в кино, на улице, в магазине. Второе — будьте увлечены темой подарка. Вы должны быть наблюдательны и даже слегка зациклены на этом хотя бы в течение недели. Третье — самостоятельно определите бюджет на подарок. Если вы переплатите, то когда-нибудь во время ссоры обязательно припомните партнеру, на какие денежные жертвы вам пришлось пойти ради любви. Четвертое — узнайте у любимого, как он относится к празднику. Пятое — ответьте на вопрос, какие подарки больше нравятся второй половинке. Кто-то любит эмоции и экстрим. Тогда можно и с парашютом прыгнуть, и в необычное путешествие отправиться. Для кого-то практичность на первом месте. А кто-то обожает сюрпризы и креатив», — приводит слова Руснак Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1559920
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