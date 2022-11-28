Раскрыты опасные последствия недостатка витамина D

Представитель федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в интервью «Мосленте» рассказала, что недостаток витамина D может привести к нарушениям обмена веществ, снижению иммунитета и оказать негативное влияние на плотность костной ткани. «В группе особого риска развития дефицита витамина D — беременные женщины и те, кто кормит грудью, маленькие дети, вегетарианцы и веганы, люди, страдающие хроническими заболеваниями пищеварительной системы, из-за которых витамин из пищи может плохо всасываться и усваиваться», — предупредила эксперт.

Богаты витамином D молочные продукты, жирная рыба, твердые сыры, яйца. Но Ольга Малиновская пояснила, что получить необходимое количество витамина D из пищи невозможно. Из рациона в организм поступает не более 5% от нормы. Остальное поможет добрать пребывание на солнце и применение витаминов, назначенных врачом. «Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов и может быть представлен в разных формах. Самые распространенные из них — холекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2)», — рассказала врач.

Чтобы выявить дефицит, нужно сдать соответствующий анализ натощак. За несколько дней до этого следует прекратить прием витаминных добавок.