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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 12:45

Роберт Паттинсон рассказал о своем главном страхе в работе

Роберт Паттинсон рассказал о своем главном страхе в работе
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Роберт Паттинсон.
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В интервью с Джорданом Ферстманом для журнала Interview Роберт Паттинсон рассказал, что никогда не брался за роль, в которую не верил.

«Я очень сильно боюсь унижения. Просто знаешь: всегда дело будет в тебе. Потом ты можешь сказать, что виноват дерьмовый сценарий или придурок-режиссер или еще кто-нибудь, но в конечном итоге причины никого не волнуют. Все решат, что ты не вытянул. В большинстве своем люди скажут, что ты отстой, даже если ты старался изо всех сил».

Актер добавил, что ему свойственно подобное видение любой ситуации: «В смысле, я так смотрю на все. Постоянно думаю, что можно провести большую часть своей жизни безработным, в отчаянии и чувствуя себя полным неудачником».

Следующей премьерой Роберта Паттинсона будет научно-фантастический фильм «Микки 17», где актер сыграл робота, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Сейчас картина находится на стадии постпродакшена, а ее премьера запланирована на следующий год.

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