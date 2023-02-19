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Стиль жизни и ЗОЖ

19 февраля, 23:35

Родители должны на своем примере объяснять ребенку важность правильного режима сна

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель Центра детского сна Елена Мурадова рассказала KP.RU, что родители должны на своем примере объяснять ребенку важность правильного режима сна.

«Выспавшийся человек просыпается сам. Если постоянно приходится будить ребенка, значит, сна ему скорее всего недостаточно. Что делать? Раньше ложиться вечером. Норма сна 10 часов, в школу вставать в 7 утра, значит, ему надо уснуть не позже 21 часа (кстати, именно в этот период и вырабатывается наибольшее количество мелатонина).

Вопрос «когда ложиться спать» по-прежнему в сфере ответственности родителей. Ребенок пока не способен сам планировать день и следить за режимом. Помогите ему высыпаться!

И постепенно учите его обращать внимание, как сон влияет на его состояние: «вчера спал мало и чувствовал себя хуже, а сегодня выспался и с утра хорошее настроение». Если проблемы со сном не получается решить самостоятельно, поможет консультант по сну», — заявил Мурадова.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27467/4723233/
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