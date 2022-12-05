Росконтроль назвал лучшие марки шампанского

Специалисты из Росконтроля рассказали, что среди шампанского, представленного на полках отечественных магазинов, самое лучшее — игристое белое вино брют марки MO?T & CHANDON. Его качество эксперты оценили в 7 баллов. Далее в рейтинге расположились Martini Asti, Cinzano Asti, а также российские марки «Надежда» (КОРНЕТ) и полусладкое белое Абрау-Дюрсо (ЗАО «Абрау-Дюрсо»).

В список рекомендуемым Росконтролем игристых вин также попали напитки марки «Левъ Голицынъ» — «Наследие мастера», ЗАО «Игристые вина» — «Буржуа» и белое полусладкое Marleson от ВИЛАШ. Натуральными и безопасными с оценкой менее 6 баллов было признано «Российское шампанское» под маркой ЗАО «Игристые вина», «Дербентское» от ООО «Дербентский завод игристых вин» и «Цимлянское» от «Цимлянские вина».