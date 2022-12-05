Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:20

Росконтроль назвал лучшие марки шампанского

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@anthonydelanoix
Telegram Дзен

Специалисты из Росконтроля рассказали, что среди шампанского, представленного на полках отечественных магазинов, самое лучшее — игристое белое вино брют марки MO?T & CHANDON. Его качество эксперты оценили в 7 баллов. Далее в рейтинге расположились Martini Asti, Cinzano Asti, а также российские марки «Надежда» (КОРНЕТ) и полусладкое белое Абрау-Дюрсо (ЗАО «Абрау-Дюрсо»).

В список рекомендуемым Росконтролем игристых вин также попали напитки марки «Левъ Голицынъ» — «Наследие мастера», ЗАО «Игристые вина» — «Буржуа» и белое полусладкое Marleson от ВИЛАШ. Натуральными и безопасными с оценкой менее 6 баллов было признано «Российское шампанское» под маркой ЗАО «Игристые вина», «Дербентское» от ООО «Дербентский завод игристых вин» и «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

1
Читайте также
Норвежский лыжник раскритиковал Дмитрия Губерниева
Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Что происходит с чистой водой на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Диетолог назвала лучшие продукты для дорожного перекуса

Косметолог рассказала, существует ли зависимость от бьюти-инъекций