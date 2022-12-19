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Сегодня, 18:35

Роспотребнадзор предложил выгодный аналог красной рыбы

Ольга Стрельникова
Фото freepik.com
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Эксперты «Роспотребнадзора» уверяют, что сельдь обладает той же степенью жирности и даже превосходит семгу и форель по содержанию Омега-3. Также в ее состав входят в большом количестве селен и витамин D, которые поддерживают наш иммунитет в оптимальном состоянии. Сельдь богата йодом, фосфором, витаминами группы В и Е.

«Легкоусвояемый белок в продукте тоже на одном уровне с деликатесной красной рыбой — около 18-20 г», — подчеркнули эксперты «Роспотребнадзора» и рекомендовали при покупке сельди обращать внимание на то, чтобы она не была сильно соленой.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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