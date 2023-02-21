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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:40

Россиян предупредили о хронической интоксикации из-за избытка висцерального жира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Терапевт Елена Кудашкина заявила, что избыток висцерального жира ухудшает работу всех органов.

«В случаях, когда мы наблюдаем избыток жировой ткани вокруг внутренних органов, речь идет о высоких рисках и опасности для здоровья. Избыток висцерального жира связан с метаболическими и воспалительными нарушениями, он работает как источник хронической интоксикации, ухудшая работу всех систем и органов. У мужчин абдоминальное ожирение обозначается соотношением талии и бедер более 0,9, у женщин с соотношением более 0,8. По факту установления диагноза лучшее, что можно сделать, — обратиться за профессиональной медицинской помощью к врачу-диетологу или врачу превентивной медицины. Только под контролем этих специалистов в дальнейшем можно садиться на диету и ходить в спортзал», — приводит слова Кудашкиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1560030
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