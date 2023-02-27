Россиянам объяснили, как вырастить ребенка билингвом

Методист Дарья Шаршова заявила, что «атмосфера двуязычия» поможет ребенку выучить иностранный язык в раннем возрасте.

«Период от 0 до 3 лет — самый сложный в жизни каждого человека. В это время мы активно учимся всему. Многие родители хотят, чтобы их дети начали учить иностранные языки с раннего возраста. Если вы живете в иностранной языковой среде, то ребенок изначально вырастет билингвом. Если же вы живете в России, но хотите с раннего детства научить ребенка говорить на иностранном языке, то создайте для него эту атмосферу двуязычия. Для занятий по иностранному языку с ребенком важна регулярность и ваша естественность, ребенок должен привыкнуть говорить с вами на иностранном языке. Иначе он будет смеяться, воспринимать эту ситуацию как что-то неуместное, смущаться. Нужно потреблять как можно больше контента на иностранном, говорить на нем каждый день хотя бы пять минут и переключить язык своих гаджетов», — приводит слова Шаршовой Life.ru.