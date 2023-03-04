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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:30

Россиянам объяснили новые правила выплаты больничных в 2023 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель направления продаж сервиса «Авито.Работа» Роман Губанов рассказал, как изменится порядок оформления больничного в 2023 году.

По его словам, теперь больничный лист открывается только в электронном виде, для чего медучреждение вносит его в систему ФСС. Там документ будет храниться до закрытия, а работодатель получит соответствующее уведомление в течение одного-двух рабочих дней.

«Система ФСС самостоятельно присылает руководителю информацию об открытии больничного работника с предзаполненным расчетом пособия. Работодатель обязан выплатить пособие в течение пяти рабочих дней, в то время как сотрудник получит выплату в течение десяти дней. Если данных для перевода денег недостаточно, руководитель должен заполнить их за три дня. Несоблюдение правил повлечет за собой штрафы.
Кроме того, руководителю предстоит также вносить изменения в документы, находящиеся в ФСС. К примеру, если работник сменил фамилию, то работодатель обязан сообщить об этом в систему за три рабочих дня. За неисполнение своих обязанностей грозит штраф в размере пяти тысяч рублей», — приводит Life.ru слова Губанова.

Также эксперт добавил, что за опоздание в оформлении каждого документа работодатель будет обязан заплатить 200 рублей, за выплату позже срока — 5 тысяч. В случае уплаты ФСС больше положенного придется выложить 20 процентов от пособия.

Источник: https://life.ru/p/1562870
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