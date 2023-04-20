Россиянам посоветовали топ-5 кардиотренировок для фигуры

Фитнес-тренер Анжелика Алохова заявила, что в кардиотренировках главное не длительность и не число повторов.

«Спринтерский бег. Это одна из самых популярных кардиотренировок, которые можно выполнять как на улице, так и на беговой дорожке. Интервальные тренировки. Аэробика с высокой нагрузкой и упражнения с отягощениями обеспечивают не только сжигание лишних калорий и тренировку выносливости, но и позволяют проработать все мышцы тела. Плавание, аквааэробика. Такое кардио идеально подходит тем, кому сложно бегать или заниматься с отягощениями. Велосипед. Как и в случае с бегом, это могут быть как занятия в тренажерном зале, так и на улице. Берпи. Это сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшит ловкость и выносливость. Важнейший параметр кардиотренировок — интенсивность, а не длительность и не число повторов. Чем выше интенсивность упражнений, тем очевиднее результат. Рекомендованный уровень кардионагрузки для взрослого человека — 150-300 минут в неделю при средней интенсивности тренировок или 75-150 минут — при высокой», — приводит слова Алоховой Life.ru.