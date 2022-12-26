Россиянам рассказали, почему разгрузочные дни перед Новым годом могут быть опасны

Кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран рассказал, стоит ли перед новогодними праздниками делать разгрузочные дни.

«Никакого смысла в разгрузочных днях перед обильными застольями, которыми знамениты новогодние праздники, нет. Более того, попытки голодать перед 31 декабря могут закончиться перееданием и ожидаемым вследствие него набором веса. Лучше перенести свои разгрузочные дни на постпраздничное время или же не голодать в принципе, а питаться разнообразно, правильно — с дефицитом калорий, если хотите похудеть, или рассчитывая калораж, если поддерживаете вес в определенных рамках», — приводит Life.ru слова Дюрана.

Также он посоветовал снизить калорийность блюд и заниматься спортом.

«Чтобы не набрать вес, старайтесь снизить общую калорийность новогодних блюд. Например, при приготовлении салатов используйте майонез с пониженным содержанием жиров или йогурт. Замените, где это возможно, картофель (на кабачок) или положите его меньше.

Главное, не забывайте, что калории тратятся не за просмотром новогодних программ, а в движении, поэтому больше гуляйте, запишитесь в тренажерный зал, сходите покататься на лыжах или коньках. Не сидите дома и больше двигайтесь, и тогда необходимости в разгрузочных днях не появится. Ничего страшного, если вы выйдете разово за пределы калоража в Новый год. Просто не давайте себе лениться и питайтесь правильно", — добавил специалист.