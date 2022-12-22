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Сегодня, 13:15

Россияне перечислили, что их больше всего раздражает перед Новым годом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Самым большим стресс-фактором для россиян стала загруженность на работе, сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса Budu и российского оператора экспресс-доставки СДЭК.

Этот вариант выбрали 26 процентов респондентов. Еще одной неприятной чертой предновогоднего периода стали толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары.

Всего 9 процентов респондентов отметили, что их раздражают снег и грязь, а темнота за окнами не нравится 5 процентам. Пробки на дорогах оказались раздражающим фактором всего для 9 процентов опрошенных.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как собрать правильный сладкий подарок ребенку на Новый год.

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