Россиянкам назвали симптомы, при которых нельзя откладывать визит к эндокринологу

Эндокринолог Эльвина Бинатова заявила, что щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы в организме, особенно у женщин.

«Иногда при появлении таких жалоб, как выпадение волос, сухость кожных покровов и ломкость ногтей, пациенты занимаются самолечением, а именно: бесконтрольно принимают поливитамины, которые заказали в Интернете. Ситуация, конечно, может немного улучшиться и на какое-то время симптомы исчезнут, но скоро опять вернутся. Например, при выявлении анемии, прежде чем начать лечение и принимать препараты, следует пройти полное обследование. Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно: с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться. Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, особенно у женщин. Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности и частоты, могут быть последствиями нарушения работы этого эндокринного органа. Кроме того, гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка и вынашиванием беременности. Поэтому, если беременность не наступает или возникают сложности с вынашиванием ребенка, нужно обязательно посетить эндокринолога», — приводит слова Бинатовой Life.ru.