Сексолог назвала основные причины, почему мужчины отказывают в сексе женщинам

Сексолог Мира Лисовская раскрыла основные причины, почему мужчины отказываются заниматься сексом с женщинами.

Одной из основных причин врач считает низкую половую потребность у мужчин по сравнению с женской.

Часто бывает несовпадение половой потребности. Возможно, у него низкая или средняя, а у нее высокая. В первое время отношений это незаметно, партнеры увлечены друг другом. С течением времени индивидуальная сексуальная нормализуется, соответственно, потребность каждого начинает проявляться", — приводит слова врача Life.

Еще одной причиной отказа мужчины от секса Лисовская назвала накопленную усталость и постоянные стрессы. Помимо этого, свою роль играет и внешняя привлекательность женщины.

«Мужчина может отказать, если не видит в партнерше ничего сексуального, вызывающего возбуждение для него. Элементарно — фигура. Также сюда можно отнести несоблюдение гигиены и опрятности», — добавила она.